Investito da un camioncino in retromarcia riporta gravi lesioni | risarcito con 100mila euro

Un pedone è stato tragicamente investito da un camioncino in retromarcia, riportando gravi lesioni ossee e articolari. In seguito all'incidente, l'assicurazione ha deciso di risarcirlo con 100mila euro. Scopri i dettagli di questa inquietante vicenda e le sue conseguenze.

Un pedone, investito da un camioncino in retromarcia, ha riportato gravi lesioni ossee e articolari: l'assicurazione lo ha risarcito con 100mila euro. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Investito da un camioncino in retromarcia, riporta gravi lesioni: risarcito con 100mila euro

Se ne parla anche su altri siti

Investito da un camioncino in retromarcia, riporta gravi lesioni: risarcito con 100mila euro

Riporta fanpage.it: Un pedone, investito da un camioncino in retromarcia, ha riportato gravi lesioni ossee e articolari: l'assicurazione lo ha risarcito con 100mila euro ...

Camion travolge e uccide un anziano, lo trascina per metri e poi scappa: tragedia al mercato

Scrive fanpage.it: Investito da un camion mentre faceva manovre di retromarcia. Succede nella zona di San Basilio nei pressi del mercato intorno alle sette di questa mattina ...

Investito da un'auto in retromarcia, grave operatore di Anconambiente di 23 anni: soccorso dalla Croce rossa ad Ancona

msn.com scrive: ANCONA - E' stato investito ... del camion della raccolta differenziata in via Togliatti: era appena sceso dal mezzo quando è stato travolto da un'auto che usciva dal parcheggio in retromarcia.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stazione di Felizzano: ragazzo muore investito da un treno

Una tragica vicenda si è consumata questa mattina, poco prima delle 8, alla stazione ferroviaria di Felizzano, in provincia di Alessandria, dove un r agazzo è stato tragicamente investito da un treno, perdendo la vita.