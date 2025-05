Investita da un treno al passaggio a livello ragazzina muore sul colpo | aveva 14 anni

passaggio a livello a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. L'incidente, avvenuto mercoledì 14 maggio 2025, ha scosso la comunità locale, lasciando a tutti un profondo senso di tristezza per la perdita di una giovane vita. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di indagine.

Tragedia a Cesano Maderno (Monza e Brianza). Alle 19 di mercoledì 14 maggio 2025, una ragazza di 14 anni è morta dopo essere travolta da un treno in prossimità di un. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Investita da un treno al passaggio a livello, ragazzina muore sul colpo: aveva 14 anni

Ne parlano su altre fonti

Investita da un treno al passaggio a livello, ragazzina muore sul colpo: aveva 14 anni

Come scrive msn.com: Tragedia a Cesano Maderno (Monza e Brianza). Alle 19 di mercoledì 14 maggio 2025, una ragazza di 14 anni è morta dopo essere ...

Tragedia a Cesano Maderno, ragazza di 14 anni investita e uccisa da un treno al passaggio a livello

Riporta msn.com: Il dramma attorno alle 19 al passaggio a livello di corso Libertà: l’adolescente avrebbe attraversato i binari con le sbarre abbassate. Fra i primi ad accorrere il sindaco Gianpiero Bocca ...

Ragazza di 14 anni travolta e uccisa da un treno a Cesano Maderno: indagini in corso

Si legge su fanpage.it: Una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un treno in transito nei pressi del passaggio a livello di corso Libertà a Cesano Maderno ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stazione Montesilvano : Morta sotto il treno a 16 anni

Tragedia in provincia di Pescara dove una ragazza di circa 16 anni è morta sotto un treno nella stazione di Montesilvano ieri pomeriggio di martedì 24 gennaio 2023 verso le 17.