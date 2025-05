Intrecci di vite camminata benefica per l' Hospice di Borgonovo

Partecipa all'ottava edizione di "Intrecci di vite", la camminata benefica che si svolgerà domenica 8 giugno presso la Cantina La Torretta di Sala Mandelli. Un'opportunità per unire il piacere della camminata a una nobile causa: sostenere l'Hospice di Borgonovo. Scegli tra tre percorsi di 5, 9 e 15 chilometri. Iscrizioni dalle ore 8 alle 11!

