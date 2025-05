Intesa Sp e Luiss integrazione tra AI e persone è futuro dell’impresa

L'integrazione tra intelligenza artificiale e capitale umano rappresenta il futuro delle imprese, come dimostra la ricerca "The Augm". A Roma, il 18,6% delle aziende italiane ha già implementato soluzioni AI, evidenziando un crescente riconoscimento del loro valore strategico e un significativo miglioramento dell'efficienza operativa per il 43% di esse.

ROMA (ITALPRESS) – Il 18,6% delle imprese italiane ha già strutturato soluzioni AI, con un interesse in forte crescita guidato dal riconoscimento del suo valore strategico, e quasi una su due (43%) segnala già un miglioramento dell’efficienza operativa. E’ quanto emerge dalla nuova ricerca “The Augmented AI-Human Job. Nuovi scenari delle professioni nell’era dell’AI”, il secondo rapporto di Look4ward, l’Osservatorio permanente sulle competenze del futuro che Intesa Sanpaolo conduce in collaborazione con l’Università Luiss e in partnership con Accenture e Digit’E, presentato alla Luiss. Il rapporto ha l’obiettivo di fornire strumenti interpretativi per supportare imprese e istituzioni nell’integrazione consapevole dell’intelligenza artificiale nel sistema produttivo italiano. L’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro e le strategie concrete per affrontare il cambiamento sono al centro presentata oggi a Roma da Intesa Sanpaolo e Università Luiss Guido Carli. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Intesa Sp e Luiss, integrazione tra AI e persone è futuro dell’impresa

