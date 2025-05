Internazionali Zverev perde e se la prende con le palline | Troppo grandi è uno scherzo

Nella tarda sera del 14 maggio Lorenzo Musetti ha battuto Alexander Zverev ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia ( 7-6, 6-4) e ha raggiunto le semifinali, dove affronterà Carlos Alcaraz. Un successo importante per l’italiano, contro cui però si è scagliato l’avversario tedesco. Zverev, infatti, si è lamentato con l’arbitro prima e con i giornalisti poi delle condizioni delle palline. Per il tennista, infatti, erano « troppo grandi » e «lente». Questo, a suo dire, avrebbe avvantaggiato Musetti. Il saluto tra Zverev e Musetti al termine del match (Ansa). Cos’ha detto Zverev. Durante il match Zverev ha affermato: «Giocavo con palle così lente quando avevo otto anni. Fare vincenti così è impossibile, sono stanco di questa merda. Dammi un warning, non me ne frega niente». In conferenza stampa dopo la sconfitta ha aggiunto: «Oggi erano un disastro, veramente troppo grandi. 🔗Leggi su Lettera43.it

