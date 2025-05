Internazionali straordinaria Paolini | batte Stearns ed è in finale

Grazie a un’altra super partita, Jasmine Paolini elimina Peyton Stearns in due set con il punteggio di 7-5, 6-1 e si qualifica per la finale degli Internazionali d’Italia per la prima volta in carriera. La numero 6 del ranking Wta diventa così la terza azzurra in finale al Wta 1000 di Roma nell’era Open dopo Raffaella Reggi, che lo vinse nel 1985, e Sara Errani che venne sconfitta nel 2014. Nella finalissima sfiderà la vincente dell’altra semifinale, quella tra la cinese Zheng Qinwen e la statunitense Coco Gauff. L’azzurra ha sofferto nel primo parziale, ma è stata brava ad annullare due set point e a chiudere avanti 7-5 il primo set. Il secondo invece l’ha vista meno in difficoltà e nonostante qualche sbavatura non ha mai dato la possibilità all’americana numero 42 al mondo di rimettersi in carreggiata. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

