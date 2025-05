Internazionali Sinner-Ruud oggi alle 19 nei quarti – Il match in diretta

Oggi, giovedì 15 maggio, Jannik Sinner scende in campo agli Internazionali d'Italia 2025, affrontando il norvegese Casper Ruud nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il numero uno del ranking ATP torna a competere dopo una vittoria convincente contro l'argentino Francis. Segui il match in diretta!

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, giovedì 15 maggio, il numero uno del ranking Atp sfida il norvegese Casper Ruud nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. L'azzurro torna in campo dopo la vittoria nel turno precedente contro l'argentino Francisco Cerundolo, arrivata in due set (7-6 6-3).

