Internazionali Roma Sinner ingiocabile batte Ruud in due set | è semifinale

Jannik Sinner continua a brillare agli Internazionali di Roma, sconfiggendo Casper Ruud in un confronto dominato, chiuso in soli due set. Il numero uno al mondo ha mostrato una forma straordinaria, concedendo all'avversario solo un game. Ora, Sinner si prepara per la semifinale, dove affronterà un nuovo e impegnativo avversario.

Nel match valevole per i quarti di finale degli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha battuto in due set Casper Ruud. Il numero uno al mondo è tornato a giocare a un livello altissimo e ha lasciato vincere al suo avversario solo un game in tutta la partita. Ora in semifinale Sinner incontrerà l’americano Paul. . Internazionali Roma, Sinner ingiocabile batte Ruud in due set: è semifinale L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Internazionali Roma, Sinner ingiocabile batte Ruud in due set: è semifinale

