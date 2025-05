Internazionali Roma oggi Sinner-Ruud | dove vederla in tv e streaming

Oggi, Jannik Sinner affronta Casper Ruud nei quarti di finale degli Internazionali ATP di Roma 2025, in un atteso scontro che inizierà non prima delle 19.00. Scopri dove seguire questa emozionante partita in TV e streaming per non perderti nulla dell'azione.

Internazionali ATP Roma 2025: oggi Jannik Sinner sfida Casper Ruud nei quarti di finale: sfida non prima dell 19.00, ecco tutte le info su dove vedere il match in tv e streaming Nell’ultimo quarto di finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Roma, occhi puntati sul numero 1 del mondo . Internazionali Roma, oggi Sinner-Ruud: dove vederla in tv e streaming L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Internazionali Roma, oggi Sinner-Ruud: dove vederla in tv e streaming

