Internazionali Roma 2025 Sinner contro Ruud per un posto in semifinale | vinto il primo set 6-0

Jannik Sinner in campo contro il norvegese Casper Ruud nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma. In palio un posto in semifinale contro lo statunitense Tommy Paul. Ecco gli aggiornamenti dal match. Sinner domina il primo set, vince 6-0. L’azzurro ha dominato il primo set vincendolo con un netto 6-0 in 28 minuti totali di gioco. Set perfetto per l’italiano, che non ha lasciato alcuno scampo al suo avversario. Our photographer hasn’t had the time to upload a picture of Sinner in action. He’s leading 6-0 after 27 minutes of play? #IBI25 pic.twitter.comuuTPN8g7LC — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 15, 2025 🔗Leggi su Lapresse.it

