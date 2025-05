Internazionali quando gioca oggi Sinner a Roma contro Ruud In campo anche Paolini | Orari e tv

Oggi, giovedì 15 maggio, Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia 2025, affrontando il norvegese Casper Ruud dopo una convincente vittoria su Francisco Cerundolo. In campo anche Paolini, pronta a regalare emozioni ai tifosi. Scopri orari e dove seguire l'evento televisivo per non perderti neanche un istante di questa sfida!

Continua l’avventura di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025. L’altoatesino ha sconfitto nel turno precedente Francisco Cerundolo con una prestazione convincente al termine di un match molto combattuto. E oggi, giovedì 15 maggio, il numero 1 al mondo sfida il norvegese Casper Ruud nell’incontro valido per i quarti di finale della competizione. Il numero 6 del ranking Atp si presenta a questo appuntamento dopo aver avuto la meglio su Matteo Berrettini che però si è dovuto ritirare a causa dell’ennesimo infortunio. Prima di Sinner, Jasmine Paolini sarà impegnata invece nelle semifinali del torneo femminile sul campo Centrale contro l’americana Peyton Stearns, numero 42 del ranking Wta. Sinner-Ruud, quando giocano: il programma di oggi a Roma. Come anticipato, due italiani in campo oggi a Roma nei tornei di singolare giocheranno sul Campo Centrale (Paolini e Sinner). 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, quando gioca oggi Sinner a Roma contro Ruud. In campo anche Paolini | Orari e tv

