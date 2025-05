Internazionali Paul in semifinale fa festa | Ho vinto e recuperato la mia auto

Tommy Paul festeggia una doppia vittoria agli Internazionali d'Italia 2025 di Roma: non solo conquista la semifinale con un match solido, ma riacquista anche la sua auto, pignorata in Florida. La testa di serie numero 11 condivide l'entusiasmo per il recupero della vettura dopo il trionfo nel match vinto per 7-6 (7-4), 6-3.

(Adnkronos) – Tommy Paul vola in semifinale agli Internazionali d'Italia 2025 a Roma. Fuori dal campo, lo statunitense centra un altro risultato: torna in possesso della sua auto, pignorata a sorpresa in Florida. La testa di serie numero 11 svela l'aneddoto dopo il match vinto per 7-6 (7-4) 6-3 contro il polacco Hubert Hurkacz. "In campo .

