Internazionali la denuncia di Nishioka | Offese da spettatori non una novità

Yoshihito Nishioka, tennista giapponese e numero 74 al mondo, denuncia insulti razzisti ricevuti durante gli Internazionali d'Italia 2025, evidenziando come le offese da parte del pubblico non siano una novità. La sua esperienza a Roma, segnata dall'esclamazione "forza sushi", riaccende il dibattito sulle discriminazioni nello sport.

(Adnkronos) – "Mi hanno detto 'forza sushi'. A Roma succede". Il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 74 del tennis mondiale, racconta la sua esperienza agli Internazionali d'Italia 2025. Il nipponico, su X, interviene commentando il video che documenta l'alterco tra il ceco Jakub Mensik e alcuni spettatori sugli spalti. Diversi giocatori sono stati costretti ad interagire . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nishioka denuncia: “Agli Internazionali di Roma mi hanno chiamato sushi o Cina. Succede sempre lì”

Come scrive fanpage.it: Nishioka ricorda quanto accaduto a Roma e cita gli insulti ricevuti dai tifosi sia in occasione di un match con Sonego, che in questa edizione ...

Offese da mafioso e minacce di morte, Antonio denuncia il codardo: “Lavermicocca scoprirò chi sei”

Riporta msn.com: Qui abbiamo incontrato il titolare dell’attività. L'articolo Offese da mafioso e minacce di morte, Antonio denuncia il codardo: “Lavermicocca scoprirò chi sei” proviene da Quinto Potere.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Offline siti e media internazionali : crash provider Fastly

Diversi siti Web in tutto il mondo sono stati chiusi dopo un arresto anomalo. Sono colpiti siti istituzionali come quelli della Casa Bianca e del governo britannico.