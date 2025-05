È un Sinner semplicemente ingiocabile. Nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia il numero uno al mondo si sbarazza di Casper Ruud in poco più di un’ora, concedendo al norvegese solamente un game: finisce infatti 6-0, 6-1. L’altoatesino si giocherà il pass per la finale contro lo statunitense Tommy Paul nella serata del 16 maggio. Dall’altra parte del tabellone si sfideranno invece Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. Appuntamento per sabato invece per la finale del femminile che vedrà impegnata Jasmine Paolini. Articolo completo: Internazionali d’Italia, Sinner ingiocabile: schianta Ruud e si qualifica per la semifinale dal blog Lettera43 🔗Leggi su Lettera43.it

