Internazionali d’Italia Jasmine Paolini conquista la finale battuta 7-5 6-2 l’americana Stearns

Jasmine Paolini scrive la storia agli Internazionali d'Italia, conquistando la finale dopo aver battuto l'americana Stearns con un punteggio di 7-5, 6-2. Un trionfo che riporta l'Italia sul podio del tennis dopo quasi quarant'anni dall'ultima vittoria, quando nel 1985 esplose il talento di Raffaella Reggi.

L'ultima volta che un'italiana ha vinto gli Internazionali è stato nel 1985, quando a trionfare fu Raffaella Reggi L'articolo Internazionali d’Italia, Jasmine Paolini conquista la finale, battuta 7-5 6-2 l’americana Stearns proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Internazionali d’Italia, Jasmine Paolini conquista la finale, battuta 7-5 6-2 l’americana Stearns

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jasmine Paolini, chi è la tennista azzurra in finale agli Internazionali di Roma: età, altezza, carriera, l'oro olimpico, vita privata

Riporta msn.com: Jasmine Paolini è la stella del tennis femminile italiano. L'azzurra, dopo aver vissuto un 2024 da sogno che l'ha portata ad arrivare in fondo al Roland Garros e a vincere la ...

Internazionali: Stearns ko, Jasmine Paolini in finale

Scrive msn.com: Jasmine Paolini si è qualificata per la finale degli Internazionali d'Italia. In semifinale la tennista toscana ha battuto in due set la statunitense Peyton Stearns con il punteggio di 7-5 6-1. In ...

Paolini in finale agli Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Da corrieredellosport.it: La numero uno azzurra ha conquistato la seconda finale in carriera in un WTA 1000, la prima della stagione e anche la prima nel torneo di Roma ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Matteo Berrettini: Sconfitta a Montecarlo e Wild Card per gli Internazionali d'Italia a Roma

Matteo Berrettini, il tennista romano di 27 anni, ha affrontato una sconfitta al primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, perdendo contro il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3, 6-1 in soli 73 minuti di gioco.