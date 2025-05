Internazionali d’Italia | Jannik Sinner travolge Ruud e vola in semifinale

Jannik Sinner brilla agli Internazionali d'Italia, travolgendo Casper Ruud con un impressionante 6-0, 6-1 ai quarti di finale. In appena un'ora e quattro minuti, il numero 1 del mondo dimostra il suo dominio, lasciando il fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid senza chance. Ora, Sinner si prepara per la semifinale di domani sera.

Jannik Sinner domina Casper Ruud ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il numero 1 del mondo infligge un netto 6-0 6-1, in un’ora e 4 minuti in campo, al fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid e si lancia con grande fiducia in semifinale. Domani, non prima delle 20.30, Sinner tornerà in campo per giocarsi un posto in finale con Tommy Paul, che oggi ha sconfitto in due set. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Internazionali d’Italia: Jannik Sinner travolge Ruud e vola in semifinale

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Diretta Live Sinner-Ruud Internazionali d'Italia: Jannik parte forte anche nel secondo set, break in avvio

Come scrive sport.virgilio.it: Il match tra Jannik Sinner e Casper Ruud, valido per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025, è in programma giovedì 15 maggio, ore 19, sul Campo Centrale del Foro Italico. La partita ...

Internazionali d’Italia, Sinner travolge Ruud in poco più di un’ora e vola in semifinale

Riporta ilsecoloxix.it: Roma – Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Il n.1 al mondo ha battuto in due set il norvegese Casper Ruud (n.7) con il punteggio di 6-0 6-1 in poco più di ...

Internazionali d’Italia: Jannik Sinner travolge Ruud e vola in semifinale

Lo riporta msn.com: Jannik Sinner domina Casper Ruud ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il numero 1 del mondo infligge un netto 6-0 6-1, in un’ora e 4 minuti in campo, al fresco vincitore del Masters 1000 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Matteo Berrettini: Sconfitta a Montecarlo e Wild Card per gli Internazionali d'Italia a Roma

Matteo Berrettini, il tennista romano di 27 anni, ha affrontato una sconfitta al primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, perdendo contro il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3, 6-1 in soli 73 minuti di gioco.