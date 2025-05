Internazionali d’Italia | 35 mln € biglietti e rinnovo al Foro con Papa Leone XIV

Gli I Internazionali BNL d'Italia hanno segnato un trionfo senza precedenti, con incassi di 35 milioni di euro e un rinnovato slancio grazie alla presenza di Papa Leone XIV al Foro. Le straordinarie performance di Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner hanno attirato un pubblico entusiasta, con ben 380 mila biglietti venduti.

L'entusiasmo palpabile durante gli I Internazionali Bnl d'Italia, alimentato dalle eccezionali prestazioni di Jasmine Paolini, Lorenzi Musetti e Jannik Sinner, ha portato a risultati senza precedenti nel comparto biglietteria. I dati registrati sono impressionanti, con 380 mila tagliandi venduti e un incasso che ha raggiunto i 35 milioni di euro.

