Internazionali d’Italia 2025 oggi | orari 15 maggio programma tv ordine di gioco streaming

Oggi, 15 maggio, gli Internazionali d'Italia 2025 entrano nella decima giornata con emozionanti quarti di finale nel singolare maschile e semifinali nel singolare femminile. L'attesa cresce per l'Ital-tennis, con due rappresentanti in gara. Scopri gli orari e il programma TV per seguire ogni colpo in diretta streaming.

Oggi, giovedì 15 maggio, decima giornata degli Internazionali d’Italia di tennis. Ci si avvicina sempre di più alla stretta finale. Di scena gli ultimi due quarti di finale del tabellone di singolare maschile e le semifinali del singolare femminile. Grandi attese per l’Ital-tennis, con ben due rappresentanti in gioco. Si parla di Jasmine Paolini e di Jannik Sinner. Paolini giocherà contro la statunitense Peyton Stearns non prima delle 15.00 e vorrà realizzare il sogno di approdare all’atto conclusivo di questo torneo. Un percorso entusiasmante per la toscana, che spera di trovare la sua miglior versione. Una sfida, sulla carta, alla portata, ma attenzione perché l’americana ha espresso uno standard piuttosto elevato. Il n.1 del mondo, invece, giocherà non prima delle 19.00 sempre sul Centrale e sfiderà il norvegese Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 15 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming

