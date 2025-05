Internazionali di tennis | Sinner-Ruud oggi alle 19 Paolini alle 15

Oggi agli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner sfida il detentore del titolo Casper Ruud nei quarti di finale, in programma alle 19. Ruud, attualmente sesto nel ranking, ha raggiunto questa fase dopo una convincente vittoria su Munaur. Sinner, vincitore degli ultimi tre confronti diretti, si prepara a difendere la sua striscia vincente.

SarĂ Casper Ruud, detentore del titolo di Madrid l'avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia in programma oggi. Il norvegese numero 6 del ranking ha battuto 6-3 6-4 lo spagnolo Munaur. Sinner ha vinto tutti e tre i precedenti, l'ultimo dei quali alle Atp Finals 2024. Ruud non è mai stato in difficoltĂ contro Jaume Munar.

