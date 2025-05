Internazionali di tennis Jasmine Paolini show | è la prima azzurra in finale a Roma dopo 11 anni

Jasmine Paolini conquista la finale agli Internazionali di Tennis di Roma, diventando la prima azzurra a raggiungere questo traguardo dopo 11 anni. La tennista, emozionata per la vittoria contro Peyton Stearns, esprime il suo entusiasmo con un "è un sogno", richiamando alla mente i ricordi d'infanzia trascorsi con il padre nel Centrale, a tifare per i suoi idoli.

«E' un sogno». Sono le parole che Jasmine Paolini usa di più dopo aver battuto Peyton Stearns in due set conquistando così la sua prima finale agli Internazionali di Roma. E’ un sogno perché le ritorna alla memoria quando con il papà era seduta sui seggiolini del Centrale a veder giocare i suoi idoli. Oggi, invece, è lei sul palco e con i riflettori ben puntati addosso perché undici anni. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Internazionali di tennis, Jasmine Paolini "show": è la prima azzurra in finale a Roma dopo 11 anni

