Internazionali di Roma capolavoro Sinner | chi sfiderà in semifinale e quando

Agli Internazionali di tennis di Roma, è ancora spettacolo da parte di Sinner: vola in semifinale Ritornato a giocare dopo il lungo stop forzato di tre mesi dovuto al ‘caso Clostebol’, Jannik Sinner ha subito ricordato a tutti di che pasta fosse fatto il numero 1 al mondo. Nella giornata di oggi, l’altoatesino ha affrontato i quarti di finale contro Casper Ruud: è bastata circa un’ora e quattro minuti di gioco per battere il numero 7 Atp con lo score 6-0, 6-1. Arrivato a Roma con qualche paura, Sinner ha dimostrato innanzitutto a se stesso di avere la stoffa per essere subito pronto a ritornare vincente sul campo. E anche un risultato tanto schiacciante quanto inaspettato come quello di oggi ne sono l’ennesima prova, che lo porta ad accedere alla penultima fase della competizione. Sinner vola in semifinale: data e avversario del penultimo atto. 🔗Leggi su Rompipallone.it

