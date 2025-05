Internazionali Binaghi | Record biglietteria e dal 18 maggio possibile acquistare ticket del 2026 in prelazione’

Gli Internazionali Bnl d'Italia stanno vivendo un successo senza precedenti, con ben 380mila biglietti venduti e un incasso record di 35 milioni di euro. Grazie all'entusiasmo suscitato da atleti come Jasmine Paolini, Lorenzi Musetti e Jannik Sinner, dal 18 maggio sarà possibile acquistare i ticket in prelazione per l'edizione del 2026.

(Adnkronos) – "L’entusiasmo generato dallo straordinario cammino di Jasmine Paolini, Lorenzi Musetti e Jannik Sinner negli I nternazionali Bnl d’Italia ha permesso di registrare un dato record della biglietteria. Ad oggi sono stati già venduti 380mila tagliandi, per un incasso record di 35 milioni di euro. Inoltre, domenica pomeriggio, nel momento in cui il vincitore . L'articolo Internazionali, Binaghi: “Record biglietteria e dal 18 maggio possibile acquistare ticket del 2026 in prelazione’ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Internazionali, Binaghi: “Record biglietteria e dal 18 maggio possibile acquistare ticket del 2026 in prelazione’

Su questo argomento da altre fonti

Internazionali, Binaghi: "Record biglietteria e dal 18 maggio possibile acquistare ticket del 2026 in prelazione'

Secondo msn.com: Il presidente della Fitp: 'Molto bravo Sinner nell’incontro con il Papa: non è più un ragazzo timido come qualche anno fa” ...

Internazionali d'Italia 2025: è record di biglietti venduti

Da romatoday.it: Quando mancano ancora cinque giornate al termine del torneo gli organizzatori hanno fatto sapere di aver staccato circa 10mila ticket in più rispetto a tutta la passata edizione ...

Angelo Binaghi gonfia il petto: “Le nostre punte stanno vincendo, record nella vendita dei biglietti”

Come scrive oasport.it: Angelo Binaghi, presidente della FITP, ha motivi per cui essere orgoglioso. Negli Internazionali d'Italia in corso di svolgimento a Roma, i risultati ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19 : Nuovo record mondo con 581 mila casi, quasi 50 milioni in totale

Registrato un record di nuovi casi di Covid-19 a livello globale in sole 24 ore: ieri, secondo l'Organizzazione mondiale della sanit? (Oms), sono stati registrati 581.