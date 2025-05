Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20242025. I nerazzurri si ritrovano ad una sola lunghezza dal Napoli capolista, mentre i biancocelesti sono in piena corsa per l’ultimo posto in Champions League. Inter vs Lazio si giocherà domenica 18 maggio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. INTER VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la vittoria ottenuta in casa del Torino, i nerazzurri si sono rifatti nuovamente sotto al Napoli capolista che, a causa del mezzo passo falso contro il Genoa, dista soltanto un punto. Il destino è sempre nelle mani dei partenopei, ma la squadra di Inzaghi non vuole regalare nulla per non avere rimpianti. I biancocelesti sono reduci dal pareggio in extremis ottenuto contro la Juventus, un punto preziosissimo che consente loro di rimanere appaiati ai bianconeri al quarto posto con 64 punti, sebbene in svantaggio negli scontri diretti. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Inter vs Lazio: le probabili formazioni