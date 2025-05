Inter Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco

L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco. Simone Inzaghi si affida all'attaccante francese in un match delicato, fondamentale per il prosieguo della stagione nerazzurra e ricco di incognite.

L’Inter si prepara per la sfida di domenica sera contro la Lazio e, salvo sorprese, Marcus Thuram guiderà l’attacco nerazzurro. L’attaccante francese è in vantaggio per una maglia da titolare. RIENTRO – Simone Inzaghi punta forte su Marcus Th u ram in un match delicato, che arriva in un momento chiave della stagione. L’attaccante francese, autore di una stagione positiva, è pronto a riprendere il suo posto al centro dell’attacco interista dopo qualche defezione nella sfida contro il Torino. Nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi di vedere Marko Arnautovic al suo fianco dal primo minuto. L’attaccante austriaco, subentrato spesso nel corso delle ultime gare, potrebbe essere scelto da Inzaghi per dare maggior peso e fisicità al reparto offensivo. Questo soprattutto in considerazione delle condizioni non ancora ottimali di Lautaro Martínez. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco

Approfondimenti da altre fonti

Inter, la probabile formazione contro il Barcellona: Lautaro verso la maglia dal 1' con Thuram

Si legge su gianlucadimarzio.com: La probabile formazione dell'Inter per la sfida al Barcellona, valida per il ritorno delle semifinali di UEFA Champions League ...

Tegola Thuram, cosa succede verso Barcellona-Inter

Lo riporta passioneinter.com: C’è grande apprensione in casa Inter per le condizioni di Marcus Thuram, assente anche oggi contro la Roma ... quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.

TS - Bologna-Inter, maglia da titolare per l'ex Arnautovic. Rientro Thuram: l'Inter ha un obiettivo chiaro

Scrive msn.com: ma l'obiettivo principale dello staff dell'Inter è riaverlo a disposizione per il match contro il Barcellona al Lluis Company. "Se le cose dovessero andare per il meglio, probabile che Thuram ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milan : Mario Mandzukic sceglierà la maglia numero 9

Mario Mandzukic è atterrato ieri sera a Milano e nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Milan: secondo Tuttosport in edicola questa mattina, l'attaccante croato, che firmerà un contratto a sei con opzione per un altro anno, in caso di Piazzamento Champions del Diavolo, potrebbe scegliere di indossare la maglia numero 9 rossonera.