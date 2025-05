Inter tagliato un altro record in Serie A | il clamoroso dato

Inter, squadra dominante nel gioco e letale sotto porta: altro record per la squadra di Inzaghi. Le prestazioni dei nerazzurri in questa stagione testimoniano il loro dominio nel gioco e la loro efficacia in attacco. L’ Inter ha realizzato 612 sequenze di almeno dieci passaggi, il numero più alto in Serie A, da cui sono scaturiti 11 gol. Nessuna squadra italiana ha fatto meglio in questo aspetto. Inoltre, come riportato da Opta, la formazione di Inzaghi ha mantenuto un possesso palla medio del 59,9% a partita, un dato che evidenzia l’ottima gestione del gioco collettivo. La rete siglata da Zalewski nel match contro il Torino ha elevato il totale a 19 marcatori distinti in campionato. Questo rappresenta un nuovo record per il club, superando il precedente primato di 18 marcatori stabilito nelle stagioni 200708 e 201920. 🔗Leggi su Internews24.com

