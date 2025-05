Inter si congratula col Bologna | Complimenti per la terza Coppa Italia

L'Inter si unisce ai festeggiamenti per il Bologna, che ha conquistato la sua terza Coppa Italia, battendo in finale il Milan con un emozionante 1-0. Questa vittoria segna un traguardo notevole per i rossoblĂą, che hanno dimostrato determinazione e talento, rendendo orgogliosi i loro tifosi. Complimenti per un successo meritato!

L’Inter ha voluto complimentarsi con il Bologna per la conquista della terza Coppa Italia della storia dei rossoblĂą. Sconfitto, in finale, il Milan con il punteggio di 1-0. LA VITTORIA – Il Bologna ha vinto la Coppa Italia 2024-2025 sconfiggendo in finale il Milan, squadra che aveva eliminato l’Inter in semifinale. Decisivo il gol di Dan Ndoye, nel secondo tempo del match, per consegnare a Vincenzo Italiano il primo trofeo della sua carriera e al Bologna la terza Coppa Italia della propria storia. All’esito di un match in cui i rossoblĂą hanno sostanzialmente rischiato soltanto nella prima parte del primo tempo, i rossoblĂą hanno così potuto esprimere tutta la propria gioia per un risultato che si pone come la concretizzazione ideale di un percorso avviato negli scorsi anni. L’Inter si complimenta col Bologna. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter si congratula col Bologna: «Complimenti per la terza Coppa Italia»

