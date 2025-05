L’Inter si sta muovendo per regalare un nuovo attaccante nelle mani di Simone Inzaghi ed in tal senso la chiave per sbloccare questo affare è rappresentato dallo scambio con Bisseck. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. Il futuro dei nerazzurri è strettamente vincolato e legato al suo presente, dal momento che la posta in palio è davvero di alto profilo. In primo luogo, in ordine solo di tempo, c’è la lotta per lo Scudetto, con la squadra di Simone Inzaghi che ha un punto di ritardo sul Napoli e due giornate di campionato per cercare di ribaltare la situazione, per così dire. Per la finale di UEFA Champions League contro il Paris Saint Germain, invece, l’appuntamento è invece fissato, come è noto ai più, al 31 maggio. Ma, in tutto questo, non si può trascurare il calciomercato. Inter, nuovo nome per l’attacco: Bisseck pedina di scambio (Calciomercato. 🔗Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, nuovo attaccante per Inzaghi: Bisseck pedina di scambio