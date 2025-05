Inter niente Lazio per Lautaro Martinez! I tempi tecnici del rientro

Lautaro Martinez salterà la sfida di domenica sera contro la Lazio, a causa di un infortunio muscolare. Simone Inzaghi dovrà fare a meno del suo attaccante di punta, che non sarà convocato per il penultimo turno di Serie A. Le ultime notizie indicano che il rientro dell’argentino richiederà ancora tempo per un recupero completo.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Lautaro Martinez nella sfida di domenica sera a San Siro contro la Lazio. L’attaccante argentino, fermato da un problema muscolare nelle scorse settimane, non sarà convocato per il penultimo turno di Serie A. LAVORO – Lautaro Martinez, secondo le ultime indiscrezioni, resterà a riposo in vista degli ultimi due appuntamenti cruciali della stagione. Il piano dello staff medico nerazzurro è chiaro: evitare rischi inutili in una partita che, per quanto importanti, arriva a pochi giorni da un evento decisivo. Lautaro Martinez dovrebbe tornare tra i convocabili nella trasferta contro il Como, nell’ultima giornata di campionato, dove potrebbe collezionare qualche minuto per ritrovare il ritmo gara. Lautaro Martinez, si punta al Como. RIENTRO – L’obiettivo principale resta la finale di Champions League, dove Lautaro Martinez è atteso con la maglia da titolare, per guidare l’attacco dell’Inter. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, niente Lazio per Lautaro Martinez! I tempi tecnici del rientro

