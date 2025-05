Inter macchina da gol! Non manca più nessuno all’appello – CdS

L'Inter di Simone Inzaghi si conferma una vera macchina da gol in questa stagione. Con un attacco temibile e inarrestabile, i nerazzurri hanno dimostrato la loro forza in tutte le competizioni, come riporta il Corriere dello Sport. In 56 partite, hanno raggiunto traguardi straordinari, mostrando un'astuzia offensiva che spaventa gli avversari.

L’Inter è in questa stagione una macchina da gol in tutte le competizioni. Nella squadra di Simone Inzaghi non manca più nessuno, il dato dal Corriere dello Sport. MACCHINA – L’ Inter è una macchina da gol assoluta in questa stagione. In tutte le competizioni, in 56 partite disputate sino ad ora, la squadra di Simone Inzaghi ha segnato 110 reti per una media di quasi due a partita (1.96). Nicola Zalewski è l’ultimo che si è aggiunto all’appello mettendo a referto la prima rete dell’anno con un tiro a giro perfetto sul secondo palo contro il Torino domenica scorsa. In tutto hanno segnato 21 giocatori in stagione: è successo solo tre volte nella storia nerazzurra. In campionato invece l’Inter è a quota 19 perché mancano Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, che invece hanno messo la loro firma in Champions League rispettivamente con Bayern Monaco e Barcellona. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter macchina da gol! Non manca più nessuno all’appello – CdS

