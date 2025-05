Inter Lazio spazio ai titolari! Rientro importante a centrocampo per Inzaghi?

In vista della sfida contro la Lazio, Simone Inzaghi si prepara a riavere a disposizione i titolari, con un rientro cruciale a centrocampo. Lautaro Martinez, sebbene non sarà presente a San Siro, non crea preoccupazioni. Scopriamo le ultime novità dalla redazione riguardo alla formazione dell'Inter e le attese per il match.

Inter Lazio, spazio ai titolari! Rientro importante a centrocampo per Inzaghi? Le ultime in vista del match contro i biancocelesti. Nessuna preoccupazione per Lautaro Martinez. Come riportato anche dal Corriere dello Sport, il capitano dell’ Inter domenica a San Siro non sarà ancora tra i protagonisti, proprio come accaduto nella sfida contro il Torino. Simone Inzaghi, invece, ritrova Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, che oggi aumenteranno i carichi di lavoro individuali per poi tornare ad allenarsi con il gruppo da domani, così da essere pienamente disponibili per la gara contro la Lazio. Diverso il discorso per Lautaro. L’argentino sta lavorando con cautela dopo aver accusato una ricaduta a causa dell’elongazione muscolare che l’aveva già condizionato prima della semifinale contro il Barcellona. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lazio, spazio ai titolari! Rientro importante a centrocampo per Inzaghi?

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, contro la Lazio Inzaghi ritrova i titolari: i tre ritorni pesantissmi

Scrive tuttosport.com: L'Inter ha una missione: restare in lotta fino all'ultimo per il campionato e cercare di mantenere la squadra in salute in vista della finale di Champions League contro il PSG. Nell'ultima partita a T ...

Inter, Inzaghi recupera quattro titolari in vista della Lazio: ecco chi

Come scrive msn.com: L'Inter e Simone Inzaghi puntano al recupero di quattro pedine fondamentali in vista della sfida contro la Lazio ...

Inter, contro la Lazio tornano i titolari: Inzaghi rilancia la corsa scudetto

Secondo informazione.it: La corsa scudetto si riaccende improvvisamente, e l’Inter torna protagonista. Dopo settimane in cui il titolo sembrava ormai sfumato, i nerazzurri si trovano a un solo punto dal Napoli capolista. Inta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Inter-Lazio 1-1 - gol di Kamada e Dumfries

Sport - Inter e Lazio pareggiano 1-1 nel match valido per la penultima giornata del campionato di Serie A.