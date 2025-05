Inter-Lazio probabili formazioni e dove vederla in TV

Domenica sera alle 20.45, l'Inter sfida la Lazio di Marco Baroni a San Siro per il trentasettesimo turno di campionato. In questa gara cruciale, i nerazzurri puntano a consolidare la loro posizione in classifica. Scopriamo le probabili formazioni e dove seguire l'incontro in diretta televisiva.

L'Inter si prepara al trentasettesimo impegno di campionato. Domenica sera alle ore 20.45 i nerazzurri ospiteranno a San Siro la Lazio di Marco Baroni. La gara andrà in scena in contemporanea con altre 8 partite tra cui ovviamente Parma-Napoli. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di arrivare a contendersi il titolo

Inter-Lazio (Serie A): orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico

Inter-Lazio: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A Inter-Lazio: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv A San Siro a Milano si giocherà la gara valevole per la 37ª giornata di

Inter - Lazio, le probabili formazioni: Isaksen in dubbio, Tavares ci prova

Viaggio a San Siro, Lazio in emergenza. Il pareggio contro la Juventus ha complicato non solo la corsa Champions, ma anche la gara contro l'Inter. Baroni infatti dovrà fare a meno

Inter-Lazio 1-1 - gol di Kamada e Dumfries

Sport - Inter e Lazio pareggiano 1-1 nel match valido per la penultima giornata del campionato di Serie A.