Inter-Lazio precedenti di fuoco Inzaghi contro il passato – CdS

Simone Inzaghi affronta 22 anni del suo passato e lo fa da rivale dell’ambiente nella partita tra Inter e Lazio. Dal Corriere dello Sport il racconto degli ultimi precedenti. AMORE PASSATO – L’amore nei confronti di Simone Inzaghi è finito a Roma: dopo Lazio-Inter 0-6 i tifosi non hanno più lasciato spazio alla passione per una delle leggende biancocelesti. 22 anni alla Lazio da giocatore prima e da allenatore poi, ma i gesti si contano e si pesano e il mister piacentino ne ha fatti diversi che non sono piaciuti. Uno su tutti riguarda il suo addio avvenuto a maggio del 2021, quando dalla notte al giorno ha deciso di lasciare il club di Claudio Lotito per abbracciare l’offerta last-minute di Giuseppe Marotta e dell’Inter. Sembrava fatta per il suo rinnovo, ma l’offerta biancoceleste era arrivata veramente tardi (quasi in extremis) e Simone sfruttò l’occasione per provare a crescere. 🔗Leggi su Inter-news.it

