Inter Lazio Pavard rientra per il match? Le ultime

In vista della sfida di campionato contro la Lazio, l'Inter si allena intensamente alla Pinetina. Importanti novità riguardano il rientro di Pavard, fondamentale per la formazione di Inzaghi. È tempo di scoprire le ultime notizie e prepararsi per un match cruciale nella penultima giornata di campionato.

Inter Lazio, Pavard rientra per il match? Le ultime in vista della sfida di campionato. L’ Inter si allena alla Pinetina e Inzaghi si prepara ad affrontare la Lazio con la migliore formazione possibile nella penultima giornata di campionato, mentre si attenderanno notizie da Parma dove il Napoli sarà impegnato domenica sera alle 20.45, in contemporanea alla gara di San Siro. Novità di formazione in vista di Inter Lazio. Come sottolinea Sky Sport, rientreranno in campo dal primo minuto Dimarco, Barella e Sommer. Chance anche per Thuram davanti. Pavard, Frattesi e Mkhitaryan si stanno allenando per recuperare ma oggi si sono allenati parzialmente in gruppo, si capirà meglio nei prossimi giorni se saranno a disposizione per la gara contro i biancocelesti che stanno provando a tenere in vita le chance per il quarto posto e a San Siro avranno bisogno di fare bottino pieno contro i campioni in carica. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lazio, Pavard rientra per il match? Le ultime

Cosa riportano altre fonti

Inter-Lazio, buone notizie per Inzaghi: Pavard, Mkhitaryan e Frattesi verso il recupero

Si legge su sport.sky.it: L'Inter continua a lavorare in vista del match contro la Lazio in programma a San Siro domenica alle 20:45. Inzaghi, dopo il turnover contro il Torino, ha intenzione di schierare la miglior formazione ...

Inter, rientri importanti ma c’è un dettaglio che non torna

Secondo msn.com: Tutti felici per le buone notizie da Appiano, ma non tutte le novità sono positive: c'è un giocatore che è più indietro di altri. L’Inter può sorridere in vista della gara contro la Lazio. I segnal ...

Inter Lazio, Inzaghi non corre rischi! Il programma per il recupero degli infortunati: 2 i rientri sicuri!

calcionews24.com scrive: Inter Lazio, Inzaghi non corre rischi! Il programma per il recupero degli infortunati: 2 i rientri sicuri! In collegamento per Sky Sport, il giornalista Andrea Paventi ha fatto il punto della situazio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Inter-Lazio 1-1 - gol di Kamada e Dumfries

Sport - Inter e Lazio pareggiano 1-1 nel match valido per la penultima giornata del campionato di Serie A.