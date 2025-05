Inter-Lazio Inzaghi si avvicina a ‘versione PSG’ Un obiettivo – Sky

Inter-Lazio è un match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2024-2025. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra. IL PUNTO – Inter-Lazio si giocherà domenica 18 maggio a San Siro alle ore 20:45. Sul punto si è espresso l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, che ha così descritto la situazione in casa meneghina: «La gestione degli impegni ha aiutato Dimarco. Il calciatore italiano, di cui ricordiamo quel grande primo tempo contro il Barcellona a San Siro, aveva saltato 3 delle ultime 4 partite in Campionato dal primo minuto. Lui è ormai un fattore da diverse stagioni, dovrebbe tornare dall’inizio contro la Lazio. La sensazione è che vedremo una squadra più vicina a quella che si presenterà alla finale di Champions League contro il PSG. Se non la migliore Inter, si tratterà comunque di una squadra estremamente competitiva che vorrà rimanere agganciata al Napoli». 🔗Leggi su Inter-news.it

