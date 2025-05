Inter Lazio, le ultime verso la sfida di domenica a San Siro: importanti recuperi in arrivo per il tecnico. L’ Inter si allena alla Pinetina e Inzaghi si prepara ad affrontare la Lazio con la migliore formazione possibile nella penultima giornata di campionato, mentre si attenderanno notizie da Parma dove il Napoli sarà impegnato domenica sera alle 20.45, in contemporanea alla gara di San Siro. Novità di formazione in vista di Inter Lazio. Come sottolinea Sky Sport, rientreranno in campo dal primo minuto Dimarco, Barella e Sommer. Chance anche per Thuram davanti. Pavard, Frattesi e Mkhitaryan si stanno allenando per recuperare ma oggi si sono allenati parzialmente in gruppo, si capirà meglio nei prossimi giorni se saranno a disposizione per la gara contro i biancocelesti che stanno provando a tenere in vita le chance per il quarto posto e a San Siro avranno bisogno di fare bottino pieno contro i campioni in carica. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Lazio, Inzaghi rilancia i big? Le ultime su Pavard, Frattesi e Mkhitaryan