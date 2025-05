Inter Lazio i precedenti tra i due club | domenica sera ci sarà il 164 incrocio in Serie A

Domenica sera, allo stadio di San Siro, si svolgerà il 164° incontro tra Inter e Lazio in Serie A. Con un bilancio favorevole ai nerazzurri, questa sfida rappresenta un momento cruciale della trentasettesima giornata, nonché un importante crocevia per le ambizioni di entrambe le squadre in un campionato sempre più avvincente.

Inter Lazio, domenica sera ci sarà il 164° incrocio in Serie A: il bilancio è nerazzurro, i dettagli. La partita tra Inter e Lazio, che si svolgerà domenica sera allo stadio di San Siro, è considerata una delle sfide cruciali della trentasettesima giornata e un importante crocevia per la lotta Scudetto. Nei 163 incontri disputati in Serie A tra le due squadre, l'Inter ha collezionato 69 vittorie, a fronte di 55 pareggi e 39 affermazioni della Lazio. Negli ultimi tempi, l'Inter ha dimostrato una superiorità evidente, avendo ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro sfide di campionato contro la formazione biancoceleste, segnando ben 12 gol in totale, il che corrisponde a una media straordinaria di tre reti a partita. Anche i risultati ottenuti in casa sono promettenti, poiché l'Inter ha conquistato quattro match su cinque delle ultime sfide a San Siro contro la Lazio.

