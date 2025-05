Inter Lazio i precedenti portano bene a Dimarco e Bastoni | entrambi decisivi nel 6-0 dell’andata all’Olimpico

Inter Lazio, Dimarco e Bastoni hanno entrambi dei dolci ricordi nei precedenti contro la Lazio: i dettagli. Alessandro Bastoni e Federico Dimarco rappresentano un pilastro fondamentale sulla fascia sinistra dell’ Inter. Entrambi i giocatori hanno dei bei ricordi nei loro trascorsi contro la Lazio, prossima avversaria dei nerazzurri in campionato e squadra con cui hanno avuto confronti significativi in passato. Il 9 gennaio 2022, a San Siro, Bastoni è andato a segno e ha servito un assist, mentre nella stagione corrente ha collezionato ben cinque assist decisivi per i suoi compagni di squadra. Tra questi, spicca in particolare il passaggio vincente a Dumfries, nel match di andata, una sfida che è stata una vera e propria festa calcistica per i nerazzurri, con un risultato schiacciante di 6-0 all’Olimpico. 🔗Leggi su Internews24.com

