Inter-Lazio Guida in AVAR | è polemica

La designazione dell’arbitro Marco Guida come addetto Avar per Inter-Lazio, ha suscitato numerose polemiche. Il fischietto napoletano, infatti, aveva dichiarato di non sentirsi sicuro ad arbitrare le partite in cui era coinvolta la squadra della sua città. La bufera è nata dall’intervento di Tancredi Palmeri, noto giornalista di SportItalia, che L'articolo Inter-Lazio, Guida in AVAR: è polemica proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Lazio, Guida in AVAR: è polemica

Inter-Lazio 1-1 - gol di Kamada e Dumfries

Sport - Inter e Lazio pareggiano 1-1 nel match valido per la penultima giornata del campionato di Serie A.