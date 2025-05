Inter Lazio Delio Rossi sicuro | Dubito che la squadra di Baroni farà risultato a San Siro! Vi spiego…

Inter Lazio, Delio Rossi non ha dubbi: «Dubito che la squadra di Baroni farà risultato a San Siro! Vi spiego.» Le parole del tecnico. Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, quelli di InterNews24, mister Delio Rossi, ha parlat cosi in vista della sfida di campionato contro la Lazio: Due giornate al termine del campionato, con Napoli e Inter che si contendono la vittoria dello Scudetto. Chi secondo lei arriverà davanti al traguardo finale? « Non è facile. Prima della partita contro il Genoa avrei detto sicuramente Napoli, fermo restando che il Napoli è artefice del proprio destino, mentre l’Inter no. Se dovessi dare percentuali, sicuramente la squadra di Conte è favorita. » Da uomo che conosce bene la vita di spogliatoio, per lei in che modo sta lavorando Inzaghi? Esiste una strategia per far si che la testa dei giocatori non sia troppo proiettata verso l’attesa finale di Champions contro il PSG? «Devono pensare a questo finale di campionato, anche perché per cercare di non abbassare il livello di tensione, è necessario tenere viva la lotta per lo Scudetto fino all’ultimo. 🔗Leggi su Internews24.com

