Il match di San Siro si avvicina e per Marco Baroni arrivano ottime notizie: Tavares è tornato in gruppo. I tifosi della Lazio guardano con ottimismo a questa novità, che potrebbe rivelarsi cruciale nella sfida contro l'Inter. Scopriamo le ultime notizie in vista di questa attesa gara.

Inter Lazio, Baroni pronto a lanciare Tavares contro i nerazzurri? Le ultime sulla gara di San Siro. Arrivano buone notizie per Marco Baroni e i tifosi della Lazio. Nell’allenamento odierno, secondo quanto riferito da lalaziosiamonoi.it, si è infatti registrato il rientro in gruppo di Nuno Tavares. Il terzino si è allenato interamente con la squadra e ha partecipato anche alle prove tattiche svolte dall’allenatore in vista della partita di domenica sera con l’ Inter di Simone Inzaghi. La convocazione dell’esterno portoghese per la sfida di San Siro con i nerazzurri è dunque immaginabile, mentre resta a rischio la presenza di Gustav Isaksen, ancora fermo per un problema muscolare. Al Meazza, ricorda il portale, mancheranno gli squalificati Zaccagni e Pellegrini. Il principale tema di formazione riguarda l’assenza del primo: Pedro il favorito, con a sinistra uno tra Noslin e Dele-Bashiru. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lazio, Baroni recupera Tavares? Importante novità verso il match di San Siro

Lazio, aspettando l’Inter: Inzaghi ne recupera tre per la sfida di domenica

Inter-Lazio, Baroni spera di recuperare un titolare

Da interdipendenza.net: Inter-Lazio è un match fondamentale per il campionato. Nei biancocelesti, Baroni spera di avere a disposizione un big.

Inter-Lazio, oggi al via i lavori. Quattro in infermeria: la situazione

Come scrive inter-news.it: Oggi si riprendono i lavori ad Appiano Gentile per preparare Inter-Lazio. Quattro giocatori in infermeria. Da capire chi recupera. LA RIPRESA - Oggi - Leggi su Inter-News ...

