Inter Lazio Baroni prepara la sfida con i nerazzurri | c’è una novità in attacco

In vista della sfida con l'Inter, mister Baroni studia una novità in attacco per la Lazio. Intanto, la squadra biancoceleste partecipa a un evento speciale per celebrare il venticinquennale del secondo scudetto, insieme a storici ex giocatori. Una serata densa di emozioni che arricchisce la preparazione al match di sabato.

Inter Lazio, il punto in vista della sfida di sabato: Baroni studia una novità in attacco. Questa sera si celebra il venticinquennale del secondo scudetto della Lazio con un evento speciale, a cui parteciperà la squadra di Baroni e numerosi ex giocatori biancocelesti che furono parte della squadra campione di Serie A nella stagione 1999-2000, tra cui Simone Inzaghi. Tuttavia, Inzaghi non sarà a Roma stasera, poiché è impegnato come allenatore dell’ Inter, che sfiderà la Lazio domenica sera alle 20.45 a San Siro. In vista di questa partita, l’attuale allenatore della Lazio, Baroni, dovrà rivedere la formazione sulla fascia sinistra, come riportato da Skysport, a causa delle assenze per squalifica di Pellegrini e Zaccagni. Pedro dovrebbe sostituire Zaccagni, mentre Nuno Tavares, pur essendo tornato ad allenarsi con il gruppo, è improbabile che parta titolare, lasciando spazio a Marusic. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lazio, Baroni prepara la sfida con i nerazzurri: c’è una novità in attacco

Inter Lazio, Baroni recupera Tavares? Importante novità verso il match di San Siro

Come scrive informazione.it: Inter Lazio, Baroni pronto a lanciare Tavares contro i nerazzurri? Le ultime sulla gara di San Siro Arrivano buone notizie per Marco Baroni e i tifosi della Lazio. Nell’allenamento odierno, secondo qu ...

Lazio, grande notizia per Baroni in vista dell'Inter: recupero... 'stellare'

Riporta msn.com: La Lazio di mister Marco Baroni ha recuperato un calciatore top per la partita di domenica sera in casa dell'Inter di Simone Inzaghi.

Lazio, i dubbi di Baroni verso l’Inter: senza Pellegrini…

Come scrive msn.com: Baroni prepara la sfida contro l'Inter e deve fare i conti con le assenze di Pellegrini e Zaccagni: Pedro in pole, Nuno Tavares a ...

