Inter-Lazio arrivano novità sul fronte Tavares | prevale un’idea

Inter-Lazio si disputerà domenica 18 maggio alle ore 20:45: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla presenza, o meno, di Nuno Tavares nel match. LE ULTIME – Inter-Lazio non dovrebbe vedere la presenza di Nuno Tavares dal primo minuto. Il calciatore portoghese, come riferito dal Corriere dello Sport, si è infatti allenato a parte a causa del problema fisico rimediato contro il Bodo Glimt. Da allora, il terzino non è più tornato a disposizione di mister Marco Baroni, saltando degli impegni cruciali per le sorti stagionali dei biancocelesti. L’idea prevalente è che l’ex Arsenal salterà anche il match di domenica contro l’Inter, non essendo ancora in condizione per essere convocato contro i nerazzurri. Nuno Tavares assente, la Lazio si affiderà a Pellegrini in Inter-Lazio. LA SCELTA – In assenza di Nuno Tavares, Baroni dovrebbe nuovamente fare affidamento su Luca Pellegrini, il quale si sta disimpegnando in maniera efficace nelle ultime uscite con la Lazio. 🔗Leggi su Inter-news.it

