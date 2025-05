Inter Frattesi verso il rientro | possibile impiego contro la Lazio

Davide Frattesi è vicino al rientro in campo dopo alcune settimane di assenza per problemi fisici. Il centrocampista nerazzurro potrebbe essere disponibile per la partita di domenica sera contro la Lazio, un’ottima notizia per Simone Inzaghi e per le rotazioni dell'Inter. Frattesi ha ripreso ad allenarsi intensamente negli ultimi giorni.

Dopo alcune settimane ai margini per problemi fisici, Davide Frattesi potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di domenica sera a San Siro contro la Lazio. LAVORO – Il centrocampista nerazzurro, prezioso nelle rotazioni nerazzurre, si è allenato negli ultimi giorni con l’obiettivo di essere almeno convocato per il match contro i biancocelesti. Il rientro di Frattesi rappresenterebbe un’ottima notizia per l’ Inter in una fase delicata della stagione. La sua capacità di inserirsi negli spazi, la corsa e la generosità in fase di pressing fanno di lui una pedina importante soprattutto nelle partite ad alta intensità, come quella che si prospetta contro la formazione di Baroni. Inter, Inzaghi pensa a come far rientrare Frattesi. RIENTRO – Non è escluso che Inzaghi possa concedergli qualche minuto nel secondo tempo, magari per dare fiato ai titolari o per sfruttare la sua freschezza nel finale. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, Frattesi verso il rientro: possibile impiego contro la Lazio

