Inter e Napoli non solo sul campo! Uno scambio in estate – TS

L'Inter e il Napoli, attualmente in lotta per lo scudetto, si preparano a infiammare anche il mercato estivo. Secondo Tuttosport, è previsto uno scambio tra i club, mentre l'Inter guarda alle uscite, con Davide Frattesi in cima alla lista dei partenti. La stagione si preannuncia movimentata sia in campo che fuori.

L’Inter e il Napoli in questo momento si stanno giocando lo scudetto e saranno protagoniste anche sul mercato in estate. Uno scambio previsto secondo Tuttosport. USCITE – L’ Inter ha diversi centrocampisti in uscita nella prossima estate. Uno di questi è ovviamente Davide Frattesi, che già a gennaio è stato vicino alla Roma. Il club nerazzurro non pare ancora convinto di tenere il calciatore nei prossimi mesi e chiede almeno 40 milioni di euro per la sua cessione. Nella sessione invernale per il Napoli la richiesta era di 60, ma il motivo era nella prossimità in classifica. Da luglio Frattesi sarà nuovamente al centro delle voci di mercato e il Napoli sarà in prima linea. Soprattutto con la permanenza di Antonio Conte, che vorrebbe un incursore simile a Scott McTominay con la qualificazione già matematica in Champions League. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter e Napoli non solo sul campo! Uno scambio in estate – TS

