Inter dopo la finale rivoluzione a centrocampo! Due in partenza – TS

Dopo la finale di Champions League del 31 maggio, l'Inter si prepara a un'altra rivoluzione sul mercato. Due centrocampisti sono in partenza, seguendo l'esempio del 2023, quando la squadra, reduce dalla sconfitta contro il Manchester City, ha completamente cambiato la propria rosa. Le aspettative sono alte per il futuro nerazzurro.

Dopo la finale di Champions League del 31 maggio, così come due anni fa, l’Inter vivrà una rivoluzione sul mercato. A centrocampo due sono in partenza per Tuttosport. RIVOLUZIONE – Nel 2023 l’ Inter ha rivoluzionato la propria rosa dopo la finale persa ad Istanbul con il Manchester City: 12 giocatori lasciarono il club tra riscatti non esercitati e cessioni pesanti come quelle di André Onana o Marcelo Brozovic. Anche quest’anno la situazione sarà simile, solo che il potere economico nerazzurro sarà maggiore e le entrate coincideranno con le uscite. Simone Inzaghi non dovrà fare miracoli, Oaktree richiede solamente un ringiovanimento importante della rosa in ottica futura. ENTRATE E USCITE – Sulla lista dei giocatori osservati ci sono difensori ( De Winter e Solet in vantaggio su tutti) e anche attaccanti ( Bonny dal Parma il primo). 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, dopo la finale rivoluzione a centrocampo! Due in partenza – TS

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, addio Frattesi: Inzaghi ha scelto il sostituto

Riporta stopandgoal.net: Nuova svolta a centrocampo in casa Inter. Ci sarà l'addio di Davide Frattesi che non rientra nei piani di Inzaghi: ecco il suo sostituto ...

FCIN1908/ Torino-Inter, la rivoluzione parte dalla porta: ci sarà Martinez dal 1'

Si legge su fcinter1908.it: Potrebbero essere addirittura 9 i cambi di Simone Inzaghi domani pomeriggio contro i granata: tra questi sicuramente lo spagnolo ...

Pronostico Torino-Inter, altra rivoluzione dopo la grande gioia

Come scrive ilveggente.it: Torino-Inter è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Selvaggio dopo la finale di All Together Now il nuovo singolo Non Dirmi No

Dopo il grande successo ottenuto alla terza edizione di All Together Now su Canale 5, trasmissione condotta da Michelle Hunziker (con Francesco Renga, Rita Pavone, Anna Tatangelo e J-Ax), arrivando fino alla finalissima, Alessio Selvaggio, in arte Selvaggio, torna in radio e in tutti i digital store con il nuovo singolo "Non dirmi no" Il brano porta le firme di Gianni Testa (producer), Alessio Selvaggio, Giacomo Runco e Matteo Caretto.