I nerazzurri si preparano a un ricambio totale della propria rosa in seguito alla finale in programma il prossimo 31 maggio: pronti fino a 10 addii Inter, dopo la Champions sarà rivoluzione: ben 10 giocatori a rischio addio! (LaPresse) – SerieANews.com Ancora 15 giorni circa e poi sarà finale. L’Inter è pronta per la super sfida contro il Paris Saint Germain, l’ultimo atto di questa lunghissima stagione, prima degli impegni legati al Mondiale per Club. La posta in palio è altissima: da una parte per i nerazzurri significherebbe tornare a vincere un titolo che manca da 15 anni. Dall’altra, per i francesi equivarrebbe a una prima volta storica. Nel mezzo, la squadra di Inzaghi ha un campionato ancora da giocarsi. A due giornate dalla fine c’è un solo punto di svantaggio nei confronti del Napoli e la possibilità di vincere il 21° scudetto è ancora viva. 🔗Leggi su Serieanews.com

