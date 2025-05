Inter dall’allenamento tre buone notizie come da programma | recuperi vicini – Sky

A tre giorni dalla sfida contro la Lazio, in programma domenica sera a San Siro, l’Inter riceve buone notizie dal centro sportivo. I segnali di recupero dei tre titolari sono promettenti, offrendo speranze di un'importante reintegrazione nella formazione, fondamentale per affrontare la squadra di Baroni al meglio delle possibilità.

A tre giorni dalla sfida contro la Lazio, in programma domenica sera a San Siro alle 20:45, arrivano segnali positivi dal centro sportivo dell’Inter. La seduta odierna rappresenta un passo importante verso il pieno recupero dei tre titolari, la cui presenza contro la squadra di Baroni diventerebbe preziosissima in questo finale di stagione. COME DA PROGRAMMA – Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard e Davide Frattesi oggi hanno svolto una parte dell’allenamento odierno sul campo con il resto della squadra, dopo diversi giorni di lavoro personalizzato. Se domani le risposte fisiche saranno incoraggianti e non ci saranno intoppi, tutti e tre potrebbero tornare ad allenarsi completamente in gruppo, ottenendo il via libera per essere convocati da Simone Inzaghi per il match contro i biancocelesti. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, dall’allenamento tre buone notizie come da programma: recuperi vicini – Sky

