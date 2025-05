Inter Cruciani è sicuro | Nerazzurri favoriti per lo Scudetto

Nell'ultima puntata del podcast "Area Fritta", il giornalista Giuseppe Cruciani ha espresso la sua certezza riguardo la vittoria dell'Inter nello Scudetto. Analizzando i calendari di Inter e Napoli, Cruciani ha evidenziato i vantaggi dei nerazzurri nella corsa al titolo. "Il pareggio..." ha commentato, introducendo un'analisi approfondita sul prosieguo della stagione.

Cruciani: "Inter favorita per lo scudetto. Como è vicino Milano, se servono i 3 punti..."

msn.com scrive: Giuseppe Cruciani ha parlato della lotta al titolo tra il Napoli di Antonio Conte e l'Inter di Simone Inzaghi: 'Inerzia favorevole ai nerazzurri'.

Barcellona-Inter, Cruciani furioso: "Abbiamo visto un qualcosa che è contrario allo spirito del calcio"

Da msn.com: Nel corso dell'ultima puntata di Area Fritta, Giuseppe Cruciani si è tolto qualche sassolino dalle scarpe dopo Barcellona-Inter: "C'è qualche professore in giro per il web che continua a dire che Inza ...

Inter-Barcellona: gli eroi nerazzurri del 2010 e del 2025

Segnala it.uefa.com: Paolo Menicucci, inviato di UEFA.com a San Siro, riflette sull'incredibile semifinale dell'Inter e la paragona alla doppia sfida contro il Barcellona del 2010.

