Inter che crescita sui social! Superati oltre 80 milioni di follower

L'Inter celebra un traguardo straordinario, superando gli 80 milioni di follower sui social media in un momento cruciale della stagione, con la finale di UEFA Champions League in vista. Questo successo testimonia la crescita della community digitale del Club e l’amore dei tifosi in tutto il mondo. CRESCITA SUI SOCIAL – ...

In un momento cruciale della stagione, con la finale di UEFA Champions League all’orizzonte, arriva un altro importante traguardo per il Club, questa volta fuori dal campo: la community digitale ha superato gli 80 milioni di follower complessivi su tutte le piattaforme social. CRESCITA SUI SOCIAL – La crescita sui social da parte dell’Inter conferma la solidità e la crescita costante dell’ecosistema digitale, frutto di una strategia ben definita e orientata a coinvolgere tifosi di ogni parte del mondo. Facebook si conferma il canale con la fanbase più ampia, con oltre 33 milioni di follower, ma è TikTok a rubare la scena: con una crescita del 285% rispetto a maggio 2022, il canale ha superato quota 16 milioni di follower, diventando il secondo per dimensione. TikTok si è distinto per un approccio comunicativo fresco e coinvolgente, in grado di intercettare le dinamiche della piattaforma e offrire contenuti originali, adatti a un pubblico giovane e internazionale. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, che crescita sui social! Superati oltre 80 milioni di follower

Inter, la community digital continua a crescere: 80 milioni di fan su tutti i canali social del club

Inter da record in Champions League: miglior italiana di sempre, superata la Juventus nei ricavi in una singola stagione

I dati che certificano la spaventosa crescita di Bisseck: l'Inter però non può considerarlo incedibile

