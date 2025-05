Inter attacco rivoluzionato Bonny scala gerarchie solo 2 punti fermi

L’Inter si prepara a rivoluzionare il proprio attacco nel prossimo mercato estivo, puntando su due punti fermi. Tra i nomi in ascesa spicca quello di Ange-Yoan Bonnie, sempre più vicino a scalare le gerarchie. La strategia dei nerazzurri mira a soddisfare nuove esigenze, dando vita a un reparto offensivo rinnovato e competitivo.

L’Inter cambierà drasticamente la composizione del suo attacco nella sessione estiva di mercato: in entrata, sempre più gerarchie sta scalando il nome di Ange-Yoan Bonnie. LA SITUAZIONE – L’Inter vuole rivoluzionare il suo reparto offensivo in vista del soddisfacimento di due esigenze primarie. Innanzitutto quella del ringiovanimento del suo attacco, in continuità con l’intenzione di continuare a recitare un ruolo da protagonista nelle prossime stagioni. In secondo luogo, quella di dotarsi di soluzioni capaci di offrire delle soluzioni realmente alternative ai suoi due titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Non vi è dubbio, in questo contesto, che molti colpi di scena potrebbero verificarsi nei prossimi mesi. Quel che è chiaro è che la cifra del mercato estivo dei nerazzurri sarà quella del cambiamento. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, attacco rivoluzionato. Bonny scala gerarchie, solo 2 punti fermi

